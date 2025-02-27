В британском парламенте выдвинута инициатива в связи с Ходжалинской трагедией

В парламенте Великобритании вынесено предложение о раннем дне, посвященное 33-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Документ был представлен в парламент 25 февраля 2025 года и подписан тремя депутатами – Бобом Блэкменом (Консервативная партия), Джимом Шэнноном (Демократическая юнионистская партия) и Эндрю Розинделлом (Консервативная партия).

В инициативе подчеркивается, что 26 февраля 1992 года в Ходжалы при поддержке 366-го мотострелкового полка России вооруженные силы Армении убили 613 азербайджанцев. Среди погибших указаны 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей.

В документе выражаются соболезнования народу Азербайджана, трагедия в Ходжалы обозначается как преступление, совершенное в контексте регионального конфликта, а приверженность сторон миру приветствуется.

Следует отметить, что предложения о раннем дне (Early Day Motion, EDM) представляют собой письменные заявления, вносимые членами Палаты общин парламента Великобритании для привлечения внимания к определенной проблеме или выражения своей позиции. Эти инициативы не выносятся на обсуждение в парламенте, но могут подписываться другими депутатами в знак поддержки. Чаще всего они используются для продвижения общественных и политических инициатив.

Несмотря на отсутствие законодательной силы, такие предложения могут оказывать влияние на правительство и общественное мнение.

Источник: Report