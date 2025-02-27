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В Баку продолжаются работы по очистке дорог и улиц от снега - ФОТО

First News Media09:20 - Сегодня
В Баку продолжаются работы по очистке дорог и улиц от снега - ФОТО

В связи с интенсивными снегопадами в Баку с 19 февраля Исполнительная власть столицы и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе ИВ города Баку.

«С учетом усиления снегопада в ночь на 26 февраля принимаются оперативные меры. Специальная техника коммунальных служб с ночи посыпает технической солью скользкие участки дорог, улицы и проспекты с уклоном, а также места с риском образования гололеда. Эти работы продолжатся в течение дня, включая очистку дорог в пригородных поселках.

Сотрудники коммунальных служб продолжают очищать территории у станций метро, перед зданиями общественного питания, образовательных, медицинских и других учреждений, а также автобусные остановки и тротуары», - говорится в сообщении.

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