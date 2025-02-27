Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлений - ФОТО

В Бакинском судебном комплексе прошло очередное судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

В процессе приняли участие пострадавшие и их адвокаты, некоторые из потерпевших, их законные наследники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В начале заседания судья Зейнал Агаев объявил, что к судебному разбирательству присоединился новый переводчик на армянский язык, стороны не выразили каких-либо возражений.

Затем обвиняемые дали показания.

Председательствующий на заседании судья предложил каждому из обвиняемых дать показания по предъявленному им обвинению, а также по другим обстоятельствам, имеющим значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела.

Первым дал показания Аркадий Гукасян, обвиняемый в участии в многочисленных преступлениях, совершенных против Азербайджана и азербайджанского народа в результате агрессивной войны, развязанной Арменией против азербайджанской стороны.

А. Гукасян заявил, что Республика Армения выступала в качестве гаранта для Карабаха: "Разумеется, в этой группе нерешенных вопросов, пока конфликт не был решен, маленький Карабах не мог осуществлять свою оборону в одиночку".

Он рассказал, что находился в Карабахе во время 44-дневной войны в 2020 году: "Это произошло в то время, когда я приехал в Карабах. Буквально на второй день войны мы вместе с другим "бывшим президентом" Бако Саакяном потребовали встречи с Араиком Арутюняном.

Мы встретились с ним. Мы попросили его использовать все имеющиеся у него возможности, чтобы потребовать от Армении прекратить войну".

А. Гукасян утверждал, что на территории Карабаха нет наемников: "Там было Министерство обороны и армянская армия, которую финансировала Республика Армения".

Далее показания дал обвиняемый Бако Саакян. Он заявил, что в ходе следствия его права были обеспечены: "3 октября 2023 года мы — я и Аркадий Гукасян — были доставлены из Карабаха в следственный изолятор Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики. В тот день для защиты моих прав Азербайджанской Республикой была назначена адвокат из Бакинской адвокатской конторы № 12 Нигяр Мирбабаева. Мне также предоставили переводчика.

В ходе расследования следователь обеспечил мне все права, чтобы я полноценно ответил на вопросы. У меня также была возможность высказать свое мнение и представить свою точку зрения.

В начале расследования я заявил и хочу сделать то же самое заявление сейчас, чтобы подтвердить, что этот конфликт, эта история не являются предметом уголовного или судебного расследования. Выражая это мнение, я не ставил под сомнение авторитет ни суда, ни следствия".

Позже обвиняемому Араику Арутюняну была предоставлена ​​возможность дать показания. Он попросил суд предоставить дополнительное время, чтобы подготовиться к даче показаний. Суд удовлетворил ходатайство ответчика.

После этого показания дал обвиняемый Давид Ишханян. Он заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

Затем обвиняемый Давид Бабаян дал показания. Он также не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

"Я не был способен совершить действия, указанные в обвинительном заключении. Я не пропагандировал ненависть к азербайджанскому народу. Я люблю свой народ, но я не националист", — сказал Д. Бабаян.

Очередное судебное заседание назначено на 3 марта, на нем продолжена дача показаний обвиняемыми.

Напомним, что обвинения выдвинуты в отношении 15 человек: Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Лева Мнацаканян, Давид Манукян, Гарик Мартиросян, Меликсет Пашаян, Давит Аллахвердян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегларян и Эрик Газарян. В соответствии с периодами участия в преступном сообществе, подсудимые обвиняются по следующим статьям УК АР: 100 (планирование и ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 103 (геноцид), 105 (истребление населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (угрозы безопасности авиации), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп).