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Началась реализация повестки дня «Климат и мир» председательства Азербайджана на СОР29

First News Media00:00 - Сегодня
Началась реализация повестки дня «Климат и мир» председательства Азербайджана на СОР29

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялось стратегическое заседание Сети стран, уязвимых к изменению климата, страдающих от конфликтов и нуждающихся в гуманитарной помощи, организованное председательством Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Как сообщили в МИД, в заседании приняли участие высокопоставленные представители стран, уязвимых к изменению климата, международных организаций и финансовых институтов.

Основной целью мероприятия является мобилизация климатического финансирования и разработка практических решений по укреплению устойчивости для реализации Бакинского призыва к действиям по борьбе с изменением климата ради мира, помощи и восстановления, который был принят по инициативе председательства Азербайджана на COP29 в прошлом году.

Выступая на церемонии открытия двухдневных стратегических дискуссий, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев сказал, что принятый в прошлом году по инициативе председательства Азербайджана на COP29 Бакинский призыв, а также созданный в качестве практического механизма Бакинский центр действий по климату и миру являются важными практическими шагами для поддержки стран, страдающих от климатического кризиса и конфликтов. Было доведено до внимания, что в рамках председательства на COP29 Азербайджан стремится реализовать ряд пилотных проектов в уязвимых странах с целью поощрения международного сотрудничества для увеличения помощи этим государствам.

На открытии стратегического заседания также выступили заместитель министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла Балалаа, генеральный директор Дипломатической академии имени Анвара Гаргаша Николай Младенов, специальный посланник правительства Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро, председатель Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям (SBSTA) Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата UNFCCC Адония Айебаре. Выступившие высоко оценили тот факт, что в центре климатической дипломатии Азербайджана стоит цель увеличения помощи уязвимым странам, а также роль Бакинского центра действий по климату и миру как координационной площадки для крупномасштабных международных инициатив в области климата и мира.

Продолжающее свою работу заседание предусматривает принятие заявления Сети уязвимых стран и Дорожной карты по ее деятельности.

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