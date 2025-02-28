Обучение в профучилищах для жителей освобожденных территорий будет бесплатным

Плата за обучение лиц, проживающих на освобожденных от оккупации территориях и принятых в государственные, муниципальные и частные профессиональные образовательные учреждения в 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 учебных годах, а также обучающихся в этих учебных заведениях на платной основе, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предложенной поправке в Закон «Об образовании», которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

В случае принятия закон вступит в силу с 15 сентября 2025 года. Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.