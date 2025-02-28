Фермерам в Азербайджане продлили срок субсидирования без предоставления выписки на землю

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в указы «О создании новой системы субсидирования в аграрной сфере» от 27 июня 2019 года и «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» от 7 октября 2021 года.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу, срок обязательного предоставления выписки из государственного реестра недвижимости о праве собственности, аренды или пользования землей для получения сельскохозяйственных субсидий отложен еще на два года – до 1 января 2027 года.

Ранее эту норму предполагалось применять с 1 января 2025 года.

Таким образом, фермеры в Азербайджане смогут до 2027 года получать субсидии без необходимости предоставлять выписку из госреестра о праве собственности, аренды или пользования землей.