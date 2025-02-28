 Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ - ФОТО

First News Media15:10 - Сегодня
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ - ФОТО

Для представителей СМИ был проведен специализированный тренинг, направленный на продвижение темы кибербезопасности.

Тренинг, в котором приняли участие около шестидесяти человек, состоялся в рамках партнерства между Bakcell и Агентством инноваций и цифрового развития (ИРИА).

На первой сессии серии тренингов, запланированных на год, представители СМИ получили подробную информацию о ключевых рисках в сфере цифровой безопасности, методах защиты от инцидентов кибербезопасности, а также о роли цифровых медиа в обеспечении информационной безопасности.

Участники тренинга также обсудили важные темы, такие как применение искусственного интеллекта в кибербезопасности, защита конфиденциальности данных и риски кибермошенничества.

Председатель Правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов, подчеркивая важность тренинга, отметил: «Медиа играют важную роль в формировании открытости общества к новшествам и развитию инновационного мышления. В последнее время вопросы кибербезопасности и защиты цифровой экосистемы стали особенно актуальными. Эти тренинги не только помогают представителям СМИ овладеть цифровыми навыками, но и делают их более подготовленными к киберугрозам. В цифровом мире защита безопасной информационной среды в медиа имеет стратегическое значение».

Следует отметить, что с 2012 года Bakcell ежегодно организует тренинги для представителей СМИ по инновациям и технологиям. В этом году компания впервые провела мероприятия в более широком формате в сотрудничестве с Агентством.

Обе организации, продолжая сохранять лидерство в области инноваций в стране, будут регулярно проводить тренинги в течение года. Программа, охватывающая такие важные темы, как искусственный интеллект, цифровизация, кибербезопасность и инновации, предоставит участникам практические знания, позволяющие адаптироваться к современным медиа-трендам в эпоху цифровой трансформации.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной Группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

На правах рекламы

Поделиться:
80

Актуально

Повестка Президента

Новые «окна возможностей»: Азербайджан расширяет горизонты сотрудничества с ...

Xроника

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по укреплению ...

Общество

Температура воздуха в Баку опустится до 8 градусов мороза

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день весны?

Общество

Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ - ФОТО

«История Азербайджана» на азербайджанском языке в русском секторе: Суд отклонил иск родителей

Фермерам в Азербайджане продлили срок субсидирования без предоставления выписки на землю

Температура воздуха в Баку опустится до 8 градусов мороза

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Снег в Баку будет идти еще три дня, температура воздуха опустится до 5 градусов мороза

Стали известны подробности гибели 15 человек в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 февраля

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег

Последние новости

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства

Сегодня, 15:28

Москва и Вашингтон согласовали шаги по финансированию дипмиссий

Сегодня, 15:20

Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ - ФОТО

Сегодня, 15:10

В МИД РФ раскрыли подробности переговоров России и США в Стамбуле

Сегодня, 15:00

Верховный суд США разрешил приостановить финансирование помощи зарубежным странам

Сегодня, 14:46

В Пакистане в мечети произошел взрыв

Сегодня, 14:37

Новые «окна возможностей»: Азербайджан расширяет горизонты сотрудничества с Африкой

Сегодня, 14:36

Маск назвал имя следующего президента США

Сегодня, 14:17

«История Азербайджана» на азербайджанском языке в русском секторе: Суд отклонил иск родителей

Сегодня, 14:06

Фермерам в Азербайджане продлили срок субсидирования без предоставления выписки на землю

Сегодня, 14:04

Температура воздуха в Баку опустится до 8 градусов мороза

Сегодня, 14:01

Пашинян планирует изменить текст преамбулы конституции Армении

Сегодня, 13:57

Экс-министр обороны Армении призвал оппозицию объединиться для свержения властей

Сегодня, 13:54

Обучение в профучилищах для жителей освобожденных территорий будет бесплатным

Сегодня, 13:53

Какой будет погода в Баку в первый день весны?

Сегодня, 13:40

МВД расследует жестокие собачьи бои, в которые были привлечены несовершеннолетние - ФОТО

Сегодня, 13:33

Азербайджан и ЕС договорились усилить политический диалог и сотрудничество

Сегодня, 13:16

Трамп назвал Зеленского лучшим президентом Украины

Сегодня, 13:10

Что нужно учитывать водителям при длительных поездках?

Сегодня, 13:07

Маск обвинил Сороса в попытках помешать Трампу

Сегодня, 13:00
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55