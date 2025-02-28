Дорожная полиция обратилась к водителям

Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) совместно с другими ведомствами принимают необходимые меры для устранения последствий снегопада на дорогах и обеспечения безопасности движения.

Об этом говорится в сообщении ГУГДП.

Согласно данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 2 марта, ожидаются дождь с мокрым снегом, снегопад и гололедица.

«На фоне трудностей, вызванных снегопадом на дорогах на прошлой неделе, сохраняющаяся нестабильная погода требует от участников дорожного движения повышенной осторожности.

Кроме того, Главное управление государственной дорожной полиции, учитывая увеличение интенсивности движения на автомагистралях в выходные, призывает водителей, особенно тех, кто отправляется в поездки, не забывать о вероятности образования гололеда на дорогах, планировать поездки в светлое время суток, не выезжать на неисправных автомобилях, неготовых к сезонным условиям, неопытных водителей не садиться за руль, а занимающихся пассажироперевозками физических и юридических лиц - отдавать предпочтение более безопасным маршрутам», - говорится в сообщении ГУГДП.