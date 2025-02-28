В одном из районов столицы частично отключено газоснабжение

В Насиминском районе Баку временно приостановлена подача газа.

Об этом говорится в сообщении ПО "Азеригаз".

Ограничение связано с устранением утечки на газопроводе по адресу ул. 20 Января, 32.

В связи с этим с 14:00 подача газа в районе была приостановлена.

"В настоящий момент продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Временные перебои с газоснабжением наблюдаются в районе ул. 20 Января и 5-го микрорайона", - добавили в Азеригаз.