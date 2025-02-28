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ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации

First News Media12:15 - Сегодня
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации

ТуранБанк, являющийся одним из ведущих банков страны, поддерживающих реальный сектор экономики в Азербайджане, благодаря успешной деятельности продолжает привлекать финансовые средства от международных организаций.

Так, между ТуранБанк и Черноморским банком торговли и развития (BSTDB) было подписано новое кредитное соглашение с целью расширения финансирования малого и среднего бизнеса. Согласно соглашению, международная финансовая организация выделила банку кредит в размере эквивалента 6 миллионов долларов США в азербайджанских манатах на срок 2 года.

«Будучи Черноморским банком торговли и развития, мы рады продолжать наше партнерство с ТуранБанк в поддержку сектора малого и среднего предпринимательства в стране. Это соглашение обеспечит доступ предпринимателей к необходимым ресурсам для развития, инноваций и достижения инклюзивного экономического роста, а также будет способствовать обеспечению устойчивого экономического роста в стране, особенно в регионах, и созданию новых рабочих мест. Мы уверены, что наши совместные усилия приведут к значимым результатам в будущем», - отметил президент BSTDB Серхат Кёксал.

«Заключенное между ТуранБанк и Черноморским банком торговли и развития соглашение о привлечении средств в местной валюте будет направлено на финансирование микро, малых и средних предприятий, что является основным направлением стратегической деятельности банка. Это создаст условия для поддержки предпринимателей, работающих на территории страны. Это соглашение является еще одним важным показателем доверия международных финансовых институтов к стабильности и устойчивому развитию нашего банка как надежного партнера», - отметил председатель Правления ТуранБанка Орхан Гараев.

Отметим, что ТуранБанк с 2011 года успешно развивает сотрудничество с Черноморским банком торговли и развития (BSTDB), реализуя финансирование различных бизнес-секторов. С помощью привлеченных средств банк продолжит поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства.

Черноморский банк торговли и развития (BSTDB) был основан в 1999 году с целью поддержки регионального развития и сотрудничества стран Черноморского региона. BSTDB предоставляет кредиты, кредитные линии, акционерный капитал и гарантии для финансирования проектов и торговли в государственном и частном секторах в странах-участниках, поддерживая экономическое развитие и региональное сотрудничество. Банк участвует в финансировании проектов и капитале в странах-участниках, основываясь на принципах развития регионального сотрудничества.

С момента своего основания за 33 года ТуранБанк всегда стремился к развитию, имея 22 точки продаж и занимая важное место на финансовом рынке как по качеству, так и по количеству своих услуг. Банк является одним из ключевых участников финансового сектора Азербайджана, отличаясь стабильностью и надежностью. Дополнительную информацию о продуктах и услугах банка можно получить, позвонив в контакт-центр по номеру 935 или посетив официальный веб-сайт ТуранБанк а также следя за страницами в социальных сетях.

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