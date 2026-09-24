Си Цзиньпин: Китай и США «несут историческую ответственность за продвижение человеческого развития и прогресса

Я посещаю Соединенные Штаты по приглашению Президента Трампа, чтобы продолжить нашу дружбу, расширить сотрудничество и содействовать благополучию народов обеих стран.

Oб этом сказал Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в Белом доме.

Си Цзиньпин далее заявил, что Китай и США «несут историческую ответственность за продвижение человеческого развития и прогресса», пишет Reuters.

«Я готов сотрудничать с вами, чтобы направить гигантский корабль китайско-американских отношений на устойчивый курс в будущее», - сказал он.

«Нам следует укреплять коммуникацию. Китай и Соединенные Штаты различаются по национальным условиям, но благодаря откровенному, углубленному и непрерывному диалогу наши две страны смогут лучше понимать друг друга, искать точки соприкосновения, откладывая в сторону разногласия, и укреплять взаимное доверие», - отметил Си Цзиньпин.

Затем Председатель КНР сказал, что у него и Дональда Трампа сложились личные отношения.