Маск обвинил Сороса в попытках помешать Трампу

Американский предприниматель Илон Маск считает, что американский миллиардер Джордж Сорос пытается помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа.

Экс-губернатор штата Висконсин Скотт Уокер опубликовал в соцсети Х пост, в которым заявил о влиянии Сороса на процесс голосования по бюджету в США. Он добавил, что Сорос направляет миллионы долларов на выборы в верховный суд Висконсина, чтобы добиться перераспределения территорий избирательных округов в штате и тем самым лишить республиканцев двух мест в палате представителей. Таким образом Сорос пытается заблокировать повестку Трампа, считает политик.

«Именно в этом его цель», - написал Маск в ответе на пост.

Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести в Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и «евромайдан» в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

Источник: РИА Новости