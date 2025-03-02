Названы сроки ввода в эксплуатацию газопровода Игдыр-Нахчыван

Турция будет экспортировать природный газ в Нахчыван.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, работы на трубопроводе Игдыр-Нахчыван находятся на заключительной стадии. Министр добавил, что в церемонии открытия газопровода, который будет введен в эксплуатацию на следующей неделе, также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В мероприятии также примут участие высокопоставленные официальные лица двух стран.

Напомним, что 15 декабря 2020 года Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван.

Проект будет реализован Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и турецкой BOTAŞ.

Игдыр-Нахчыван не только позволит диверсифицировать газоснабжение Нахчывана, но и устранит его зависимость от одного источника. Проект вошел в число приоритетных проектов «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы».

Протяженность трубопровода от Игдыра до Садаракского района составляет 97,5 километра, в том числе азербайджанского участка - 17,5 километра, а турецкого – 80 километров. Трубопровод способен транспортировать 2 миллиона кубометров газа в день и 730 миллионов кубометров в год. Тем самым будет полностью обеспечена потребность Нахчывана в газе.

В дальнейшем пропускную способность трубопровода можно будет увеличить более чем вдвое.

25 сентября 2023 года состоялась церемония закладки фундамента газопровода.

Источник: Trend