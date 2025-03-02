В Индии из-за схода лавины погибли восемь человек

Восемь человек погибли после схода лавины в горном штате Уттаракханд на севере Индии.

Об этом сообщила газета The Times of India.

"Тело последнего пропавшего без вести человека было найдено. Все 54 человека были спасены или найдены. Операция завершена", - сказал подполковник Маниш Шривастава из Дехрадуна. По его словам, всего погибли восемь человек.

Лавина сошла 28 февраля в районе Чамоли Уттаракханда, накрыв одну из деревень, где в это время находилось более 50 дорожных рабочих. Первым десяти пострадавшим удалось выбраться из-под снега сразу, остальным потребовалась помощь спасателей.

Спасательная операция продолжалось двое суток и периодически прерывалась из-за сильнейшего снегопада.