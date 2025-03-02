В Казахстане в результате отравления газом погибла семья из семи человек

Семья из семи человек, включая пятерых детей, насмерть отравилась газом в Мангистауской области Казахстана, сообщает ТАСС.

По сведениям администрации региона, все погибшие являются гражданами Узбекистана. "Сегодня, 2 марта, в частном жилом доме села Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области произошел случай отравления семьи. Прибывшие для оказания помощи спасатели и бригады скорой медицинской помощи обнаружили на месте происшествия семь человек, из них пять несовершеннолетних, все они скончались на месте", - говорится в сообщении.

По предварительным данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, все погибшие имели разрешение на временное проживание на территории Казахстана.

"Для расследования причин чрезвычайного происшествия создана комиссия, которую возглавил первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов. Родственникам погибшей семьи будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в погребении", - говорится в сообщении.

Мангистауская область находится на юго-западе Казахстана и граничит с Узбекистаном.