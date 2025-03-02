TƏBİB: Состояние пострадавших при пожаре в поселке Бина остается тяжелым - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Состояние пострадавших при взрыве с последующим пожаром в поселке Бина Хазарского района Баку остается тяжелым.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве отметили, что после инцидента в Ожоговый центр Наримановского медцентра были госпитализированы пять человек, включая двух женщин.

Пострадавшие получили термические ожоги 2-й, 3-й и 4-й степени. Состояние 17-летнего юноши, получившего ожоги 80% поверхности тела, оценивается как критическое, остальные находятся в тяжелом состоянии.

Все пациенты продолжают лечение в реанимационном отделении.

09:45

В результате взрыва с последующим пожаром в частном доме в поселке Бина Хазарского района Баку пострадали пять человек.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, на горячую линию "112" ведомства поступил вызов о пожаре в частном доме в поселке Бина. На место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 210 кв.м произошел взрыв с последующим пожаром, возгорание было ликвидировано силами пожарных.

Огонь уничтожил кровлю на площади 210 кв.м, а также горючие конструкции самого дома на 100 кв.м. В результате инцидента пострадали пять человек.

По факту начато расследование.