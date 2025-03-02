Туристический поток в Азербайджан вырос более чем на 4%

По данным Государственной пограничной службы, в январе этого года в Азербайджанскую Республику прибыло 172,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 152 стран мира, что на 4,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, 24 процента прибывших были из Российской Федерации, 18,3 процента - из Турции, 9,9 процента - из Индии, 8,7 процента - из Ирана, 5 процентов - из Грузии, 3,6 процента - из Саудовской Аравии, по 3,2 процента - из Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана, 3,1 процента - из Пакистана, 2,2 процента - из Кувейта, по 1,7 процента - из Туркменистана и Узбекистана, 1,5 процента - Китая, 1,4 процента - Украины, 1,2 процента - Израиля, 1,1 процента - Омана, 10,2 процента - граждане других стран. Мужчины составили 71,9 процента прибывших, женщины - 28,1 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Израиля увеличилось в 3,9 раза, из Китая - в 2,2 раза, из Таджикистана - в 2,1 раза, из Испании - в 1,9 раза, из Индии - в 1,7 раза, из Иордании - в 1,7 раза, из Египта - на 42,9 процента, из Нидерландов - на 30,4 процента, из Кыргызстана - на 27,2 процента, из Пакистана - на 25,6 процента, из США - на 23,7 процента, из Йемена -21,5 процента, Объединенных Арабских Эмиратов - 20,4 процента, Туркменистана - 16,7 процента, Казахстана - 15,5 процента, Франции - 13,9 процента, Италии - 11,7 процента.

По сравнению с январем 2024 года количество прибывающих из стран-членов Европейского союза увеличилось на 7,3 процента до 5,1 тысячи человек, из стран Персидского залива сократилось на 5,4 процента до 33,2 тысячи человек, из стран СНГ - на 4,8 процента до 58,4 тысячи человек, из других стран выросло на 17,3 процента до 75,9 тысячи человек.

71,5 процента прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства пользовались воздушным транспортом, 26,4 процента - железнодорожным и автомобильным, а 2,1 процента - морским.

По сравнению с январем 2024 года общее количество граждан Азербайджанской Республики, выезжающих за рубеж, увеличилось на 4,3 процента и составило 154,1 тысячи человек. Число граждан Азербайджанской Республики, поехавших в Иран, увеличилось на 36,5 процента, в Грузию - на 15,1 процента, в Турцию - на 2,9 процента, а в Российскую Федерацию сократилось на 27,3 процента. 36,1 процента граждан Азербайджанской Республики посетили Турцию, 15,4 процента - Российскую Федерацию, 11,7 процента - Грузию, 10,7 процента - Иран, 26,1 процента - другие страны. Мужчины составляли 67,1%, женщины - 32,9%.

В январе 2025 года 67,7 процента граждан Азербайджанской Республики, посещающих зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 29,8 процента - железнодорожным и автомобильным, а 2,5 процента - морским.

Источник: Trend