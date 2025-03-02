 Туристический поток в Азербайджан вырос более чем на 4% | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Туристический поток в Азербайджан вырос более чем на 4%

First News Media10:30 - 02 / 03 / 2025
Туристический поток в Азербайджан вырос более чем на 4%

По данным Государственной пограничной службы, в январе этого года в Азербайджанскую Республику прибыло 172,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 152 стран мира, что на 4,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, 24 процента прибывших были из Российской Федерации, 18,3 процента - из Турции, 9,9 процента - из Индии, 8,7 процента - из Ирана, 5 процентов - из Грузии, 3,6 процента - из Саудовской Аравии, по 3,2 процента - из Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана, 3,1 процента - из Пакистана, 2,2 процента - из Кувейта, по 1,7 процента - из Туркменистана и Узбекистана, 1,5 процента - Китая, 1,4 процента - Украины, 1,2 процента - Израиля, 1,1 процента - Омана, 10,2 процента - граждане других стран. Мужчины составили 71,9 процента прибывших, женщины - 28,1 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Израиля увеличилось в 3,9 раза, из Китая - в 2,2 раза, из Таджикистана - в 2,1 раза, из Испании - в 1,9 раза, из Индии - в 1,7 раза, из Иордании - в 1,7 раза, из Египта - на 42,9 процента, из Нидерландов - на 30,4 процента, из Кыргызстана - на 27,2 процента, из Пакистана - на 25,6 процента, из США - на 23,7 процента, из Йемена -21,5 процента, Объединенных Арабских Эмиратов - 20,4 процента, Туркменистана - 16,7 процента, Казахстана - 15,5 процента, Франции - 13,9 процента, Италии - 11,7 процента.

По сравнению с январем 2024 года количество прибывающих из стран-членов Европейского союза увеличилось на 7,3 процента до 5,1 тысячи человек, из стран Персидского залива сократилось на 5,4 процента до 33,2 тысячи человек, из стран СНГ - на 4,8 процента до 58,4 тысячи человек, из других стран выросло на 17,3 процента до 75,9 тысячи человек.

71,5 процента прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства пользовались воздушным транспортом, 26,4 процента - железнодорожным и автомобильным, а 2,1 процента - морским.

По сравнению с январем 2024 года общее количество граждан Азербайджанской Республики, выезжающих за рубеж, увеличилось на 4,3 процента и составило 154,1 тысячи человек. Число граждан Азербайджанской Республики, поехавших в Иран, увеличилось на 36,5 процента, в Грузию - на 15,1 процента, в Турцию - на 2,9 процента, а в Российскую Федерацию сократилось на 27,3 процента. 36,1 процента граждан Азербайджанской Республики посетили Турцию, 15,4 процента - Российскую Федерацию, 11,7 процента - Грузию, 10,7 процента - Иран, 26,1 процента - другие страны. Мужчины составляли 67,1%, женщины - 32,9%.

В январе 2025 года 67,7 процента граждан Азербайджанской Республики, посещающих зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 29,8 процента - железнодорожным и автомобильным, а 2,5 процента - морским.

Источник: Trend

Поделиться:
726

Актуально

Общество

Пламя праздничных костров: В Азербайджане «вспыхнул» Оd çərşənbəsi

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с послом Литвы в Азербайджане

Политика

Обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ...

Общество

Арутюнян признал, что «командующий» «армией обороны Карабаха» подчинялся ...

Общество

Пламя праздничных костров: В Азербайджане «вспыхнул» Оd çərşənbəsi

Арутюнян: Мне сказали, что аэропорты Азербайджана являются нашей главной целью

В Сумгайыте в автомобиле обнаружено тело 50-летнего мужчины

Араик Арутюнян: Пашинян не позволил мне направить письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Блогер-азербайджанец лишен российского гражданства, ему запрещен въезд в РФ

Найден пропавший сын известного прозаика - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег

Какой будет погода в Баку в первый день весны?

Последние новости

Пламя праздничных костров: В Азербайджане «вспыхнул» Оd çərşənbəsi

Сегодня, 00:00

В США предложили печатать доллары с портретом Трампа

03 / 03 / 2025, 23:40

Хикмет Гаджиев встретился с послом Литвы в Азербайджане

03 / 03 / 2025, 23:20

Обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН

03 / 03 / 2025, 23:00

Арутюнян: Мне сказали, что аэропорты Азербайджана являются нашей главной целью

03 / 03 / 2025, 22:40

В Сумгайыте в автомобиле обнаружено тело 50-летнего мужчины

03 / 03 / 2025, 22:20

Араик Арутюнян: Пашинян не позволил мне направить письмо Президенту Ильхаму Алиеву

03 / 03 / 2025, 22:00

Арутюнян признал, что «командующий» «армией обороны Карабаха» подчинялся начальнику генштаба Армении

03 / 03 / 2025, 21:47

В Баку продолжился суд над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

03 / 03 / 2025, 21:40

Директор бакинской школы уволена после скандала с аудиозаписью

03 / 03 / 2025, 21:20

Дуда считает, что Зеленский «перегнул палку» своим поведением в Белом доме

03 / 03 / 2025, 21:00

СМИ: США исключают прогресс по сделке, пока Зеленский публично не извинится

03 / 03 / 2025, 20:40

Казахстан укрепляет научные связи с Азербайджаном

03 / 03 / 2025, 20:20

В Азербайджане может быть запрещена продажа электрических ламп накаливания

03 / 03 / 2025, 20:02

Москва закрыла въезд в Россию главе МИД Японии

03 / 03 / 2025, 19:49

Глава МИД Болгарии посетит Азербайджан

03 / 03 / 2025, 19:30

Дорожная полиция предупредила водителей

03 / 03 / 2025, 19:15

Два района столицы останутся без газа

03 / 03 / 2025, 19:00

Премьер-министр Казахстана побывал в Центре Гейдара Алиева - ФОТО

03 / 03 / 2025, 18:45

Шокирующий случай: В Баку мать зверски избила своего ребенка

03 / 03 / 2025, 18:30
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55