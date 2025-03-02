Казахстан выступает за объективное расследование авиакатастрофы в Актау, заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

"Нам скрывать нечего. Мы за объективное, прозрачное и транспарентное расследование", - заявил Абаев.

Он отметил, что расследование проводится в соответствии со всеми стандартами Международной организации гражданской авиации, а Азербайджан, Россия и Бразилия назначили уполномоченных представителей для участия в расследовании.

"Опубликованный отчет Министерства транспорта Казахстана носит предварительный характер и не предполагает установления чьей-либо вины или ответственности. Окончательный отчет, как заявили в ведомстве, могут опубликовать к декабрю 2025 года. Такой срок соответствует требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ICAO. К слову, в ICAO высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, отметили четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации", - отметил посол.

Источник: sputnik.kz