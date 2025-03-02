В Баку начато расследование в связи с распространившейся аудиозаписью директора - ВИДЕО

В социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой запечатлен разговор между директором средней школы №231 поселка Гюргян Пираллахинского района Баку Ламией Ильхамсой и педагогическим коллективом.

Как передает Oxu.Az, заведующая учебным заведением выразила недовольство подарком на день рождения от преподавателей, стоимость которого составила 600 манатов, и в ходе разговора оскорбила учителей.

"Мне не нужна подачка", - заявила она.

В ответ на запрос нашей редакции в Управлении образования города Баку сообщили, что данный вопрос будет расследован.

Отметим, что Л.Ильхамсой (1984 г.р.) занимает должность директора школы с 2022 года.