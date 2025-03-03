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Момент, когда столкнувшаяся с автомобилем машина скорой помощи, перевернулась, попал на ВИДЕО

First News Media14:03 - 03 / 03 / 2025
Момент, когда столкнувшаяся с автомобилем машина скорой помощи, перевернулась, попал на ВИДЕО

Запечатленное на приведенных ниже кадрах ДТП, попавшее на камеру наблюдения Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД, произошло вчера днем.

Чтобы предотвратить подобные инциденты, гибель и травмы, а также возникающие по этой причине заторы на дорогах, ЦИУТ призывает водителей уделять внимание и соблюдать соответствующие статьи Закона о дорожном движении.

Статья 48. Движение транспортных средств в режиме преимущественного движения и обязанности других водителей в связи с этим

I. Транспортные средства, имеющие надписи «Полиция», «Скорая медицинская помощь», «Пожарная служба», а также другие транспортные средства, определяемые соответствующим органом исполнительной власти Азербайджана, имеют преимущественный режим движения при выполнении особых задач. В этих случаях водители этих транспортных средств обязаны включать специальные световые и звуковые сигналы.

II. При приближении одного из указанных транспортных средств водители других транспортных средств, участвующих в движении, обязаны включить правый указатель поворота, освободить полосу для транспортных средств, движущихся в преимущественном режиме движения, или передвигаться как можно ближе к краю дороги, а при необходимости остановить транспортное средство. Запрещается вхождение посторонних машин в состав организованной транспортной колонны, сопровождаемой транспортным средством, имеющим преимущественное право движения и подающим сигнал проблесковым маячком красного или синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Статья 74. Использование спецсигналов

I. Водитель транспортного средства, имеющего преимущественное право движения, вправе отступать от требований настоящего Закона при условии, что это не создает опасной ситуации для других участников дорожного движения. Транспортные средства, имеющие право преимущественного проезда, должны иметь специальный звуковой сигнал и проблесковый маячок.

II. Для получения преимущества перед другими участниками дорожного движения водители таких транспортных средств обязаны включать проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал. Эти водители могут воспользоваться правом преимущественного проезда, убедившись, что им такое право предоставлено.

III. При приближении транспортного средства, имеющего преимущественное право проезда, сигнализирующего красным или синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, другие участники дорожного движения обязаны включить правый поворотник, освободить полосу для транспортного средства, имеющего преимущественное право проезда, или переместиться как можно ближе к краю проезжей части, а при необходимости остановить транспортное средство.

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