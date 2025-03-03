От Марселя до Йемена: Какие географические имена дали детям в 2024 году?

Названы наиболее популярные имена, связанные с географическими названиями и природными явлениями, которые чаще всего выбирали родители для своих детей в прошлом году.

Как сообщает Report, в 2024 году 663 ребенка получили имя Медина, 201 - София, 98 -Огуз, 11 - Милан, 40 - Афина, 18 - Тебриз, 27 - Рияд, 2 - Кавказ, 2 – Техран (Тегеран), 2 - Урал, 3 - Йемен, 2 – Рома (Рим).

Кроме того, по одному ребенку были названы Товуз, Губа и Марсель.

Именем Гюнеш названы 274 ребенка.

Среди имен, связанных с природными явлениями, лидируют Ягмур (441) и Рюзгар (140). Имя Булуд получили 11 новорожденных, Думан -4, Туфан – 3, Долунай – 1.

Кроме того, в прошлом году один человек был назван Ататюрком. За последние 5 лет это имя было дано только одному человеку.

Самыми популярными именами года стали Угур (1832 мальчика) и Зейнаб (1261 девочка).