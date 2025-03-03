AZAL и PAŞA Travel объявляют чартерные рейсы в Грецию и Монтенегро - ФОТО

Структурное подразделение PAŞA Travel, туроператор PAŞA Holidays, и Азербайджанские авиалинии (AZAL) в рамках летнего сезона 2025 года возобновляют чартерные программы в Грецию и Монтенегро, предлагая путешественникам новые возможности.

В рамках этого сотрудничества рейсы Баку-Тиват-Баку будут выполняться со 2 июня по 8 сентября. В июне рейсы будут осуществляться дважды в неделю (понедельник и четверг), а в июле-сентябре — четыре раза в неделю (понедельник, среда, четверг и суббота).

Город Тиват в Монтенегро расположен на берегу залива Котор и известен своей уникальной природой и современной курортной инфраструктурой. Международный аэропорт Тиват удобно расположен рядом с ведущими туристическими районами страны, что делает его комфортной транзитной точкой. Дополнительным преимуществом является безвизовый режим для граждан Азербайджана в Монтенегро.

Новое направление — остров Крит в Греции

В этом сезоне AZAL и PAŞA Holidays также представляют новое направление — остров Крит в Греции. Столица Крита - Ираклион отличается древней историей, завораживающими пляжами и уникальной культурой. Чартерные рейсы Баку-Ираклион-Баку будут выполняться с 7 июня по 6 сентября один раз в неделю. Все рейсы будут предлагаться в бизнес- и эконом-классах, что создаст удобные возможности для путешествий с разными бюджетами.

В туристические пакеты в Монтенегро и Грецию входят авиабилеты (включая багаж до 23 кг), проживание, питание, страховка и трансферы. Пакеты будут продаваться ведущими туристическими агентствами Азербайджана.

AZAL и PAŞA Travel успешно сотрудничают по направлению в Монтенегро с 2017 года. С 2025 года к этому популярному направлению добавляется остров Крит в Греции, создавая более широкие возможности выбора для путешественников.

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