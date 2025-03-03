В Госагентстве предупредили о недопустимости сбора денег на подарки учителям на 8 Марта

Государственное агентство дошкольного и общего образования направило местным управлениям образования и подведомственным учреждениям распоряжение в преддверии Международного женского дня - 8 Марта.

Как сообщает 1news.az, в документе подчеркивается недопустимость сбора денег, вручения ценных материальных или нематериальных подарков преподавателям.

В Агентстве подчеркнули, что будет вестись строгий контроль за ситуацией, а в случае выявления нарушений - предприняты соответствующие меры.