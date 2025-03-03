Министр науки и образования посетил несколько высших учебных заведений Турции

Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетила несколько ведущих высших учебных заведений Турции в рамках визита в эту страну.

27-28 февраля делегация встретилась с ректором Стамбульского технического университета Хасаном Мандалом и ректором Университета Коч Метином Ситти. В ходе встречи стороны обсудили перспективы межвузовского сотрудничества. Они также ознакомились с материально-технической базой и лабораториями рассматриваемых вузов.

1 марта министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с ректором Технического университета Гебзе в Турции Хаджи Али Мантаром и ректором Технического университета Йылдыз Эйюпом Дебиком. Стороны обсудили возможности сотрудничества между высшими учебными заведениями Турции и Азербайджана.

Затем министр Эмин Амруллаев внимательно осмотрел условия обучения, материально-техническую базу и лаборатории этих вузов.