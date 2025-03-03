Правящая партия Таджикистана победила на выборах

Правящая Народная демократическая партия Таджикистана одержала победу на выборах, набрав 51,9% голосов избирателей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Бахтиёра Худоёрзоду.

«Народная демократическая партия Таджикистана получила 51,9% голосов и обеспечила 12 мест», — сказал он.

Согласно представленной им информации, явка на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана, состоявшихся 2 марта, составила 85,3%. Так, из более чем 5,5 млн граждан Таджикистана, имеющих право голоса, приняли участие в выборах более 4,7 млн избирателей.

Голосование на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана стартовало утром 2 марта в 6:00 по местному времени (4:00 мск). Всего в стране открылись 3513 избирательных участков. Для граждан республики, которые в настоящее время находятся за границей, были открыты еще 36 избирательных участков на территории 28 государств мира.

Нижняя палата таджикистанского парламента состоит из 63 депутатов, из которых 22 законодателя избираются по партийным спискам в едином общереспубликанском округе и еще 41 — по одномандатным избирательным округам. Всего на депутатские мандаты претендует 241 кандидат.