Глава парламентского комитета предупреждает: Алиментный фонд может повлиять на число разводов

Создание Алиментного фонда может привести к росту числа фиктивных разводов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем заседании комитета во время обсуждения доклада омбудсмена за 2024 год.

По его словам, фонд рассматривается как эффективный механизм решения вопросов выплаты алиментов, однако он может спровоцировать рост числа фиктивных разводов.