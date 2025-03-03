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Презентована первая в Азербайджане книга про фитнес Акпера Керимова - ФОТО

First News Media12:15 - 03 / 03 / 2025
Презентована первая в Азербайджане книга про фитнес Акпера Керимова - ФОТО

В книжном центре LIBRAFF в Баку состоялась презентация первой в Азербайджане книги про фитнес, которую написал член Международной ассоциации спортивной прессы и Ассоциации спортивных журналистов Азербайджана, фитнесолог Акпер Керимов.

Книга "Что такое фитнес?" состоит из 100 тем, 428 страниц, издана в Турции в рамках сотрудничества с издательской компанией TEAS Press на азербайджанском языке.

На открытии Акпер Керимов выразил признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за особую поддержку и инициативу в издании книги.

"Книга "Что такое фитнес?" несет просветительскую миссию в направлении спорта и здоровья для нашего общества, а также является научной поддержкой и вкладом в успешную спортивную политику государства", - отметил автор.

Присутствовавшие на церемонии представители интеллигенции, официальные лица поделились ценными идеями и пожелали успехов научному творчеству Акпера Керимова. Было отмечено, что книга является фактически учебным пособием, очень насыщенна интересными сведениями и познавательна.

Организатор мероприятия председатель Общественного объединения "Поддержка современного творчества" Нурлана Гаджиева высоко оценила важность и значимость книги, девизом которой является "Начинаем фитнес-движение".

В книгу "Что такое фитнес?" вошел двадцатилетний опыт и знания автора, рекомендации в области оздоровительной методики, тренировок и питания, здорового образа жизни и мотивационной поддержки, психологии и этики, нежелательным травмам и т.д., как для взрослых, так и детей. Для успешной работы фитнесолога необходимо обладать глубокими знаниями в таких областях, как анатомия, физиология, психология, спорт и спортивное питание. Такой специалист помогает не только достичь оптимального физического состояния с помощью питания и спорта, но и поддерживать его на протяжении всей жизни.

Если перевести глагол to fit дословно, то по-русски это будет звучать как "быть в хорошей форме". От этого глагола и произошло название спортивного направления - фитнес. Тренировки преследуют такие основные цели: создание рельефных мышц, снижение массы тела, оздоровление организма. Но следует помнить, что фитнес - это не только хождение в спортзал. Это своеобразная философия, которая охватывает образ жизни, в целом позволяет улучшить здоровье, укрепить тело и дух, повысить настроение и общее качество жизни. Кроме того, правильные занятия спортом и питание могут помочь справиться с рядом болезней и избавиться от вредных привычек. Особая культура, режим, питание, взгляд на жизнь и здоровье – это настоящая философия, от которой просто невозможно отказаться.

В рамках мероприятия были проведены два мини-семинара по фитнесу в период месяца Рамазан и о кофейных напитках.

Источник: Trend

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