В Русском драматическом театре состоится премьера спектакля «Гамлет» - ФОТО

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра 7 и 9 марта состоится премьера спектакля «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет, принц Датский».

«Гамлет» - одна из самых известных трагедий Шекспира, поражающая глубиной образов, сложностью характеров и напряженной драматургией. Это бессмертное произведение, где дворцовые интриги переплетаются с философскими размышлениями о смысле жизни и смерти. Принц Гамлет, узнав о коварном убийстве своего отца, оказывается в водовороте предательств и обмана. Его путь - это не только жажда мести, но и глубокие раздумья о природе человеческого существования.

В этой постановке, режиссером-постановщиком которой выступает народный артист Азербайджана Александр Шаровский, верной духу шекспировской эпохи, оживают вечные темы любви, власти и чести. Зрители смогут насладиться аутентичной атмосферой и глубоким погружением в мир классической трагедии.

В спектакле заняты заслуженные артисты Азербайджана Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Салман Байрамов, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, артисты театра Руфат Назаров, Руфат Алиев, Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, Рамиль Алиев, Фарид Бахрамов, Тамерлан Абдуллаев, Мурад Исмаилов, Рашад Алияров, Заур Искендеров, Ягуб Зейналов, Илькин Мехтиев, Рустам Керимов, Ольга Арсентьева, Тамилла Абуталыбова, Надыр Абдурагимбеков, Марина Литвиненко, Сяма Велиева, Диляра Назарова, Фатима Алиева, Олеся Гасымова, Ляман Азимова, Зумруд Алиева, Фарид Гусейнов.

В работе над спектаклем приняли участие заслуженный работник культуры Александр Федоров (художник по декорациям), заслуженный работник культуры Ольга Аббасова (художник по костюмам), Николай Рудычев (художник по свету), Анар Юсуфов (композитор), заслуженный работник культуры Владимир Неверов (музыкальное оформление), Екатерина Машкова (художник по гриму), заслуженная артистка Наталья Балиева (сценический бой), народная артистка Азербайджана Александра Никушина (педагог по сценической речи), Ланита Афонина (ассистент режиссера), заслуженная артистка Азербайджана Мария Дубовицкая, заслуженная артистка Азербайджана Хаджар Агаева (ассистенты режиссера и хореографы), Милена Назарова (редактор).