 В Русском драматическом театре состоится премьера спектакля «Гамлет» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

В Русском драматическом театре состоится премьера спектакля «Гамлет» - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:16 - 03 / 03 / 2025
В Русском драматическом театре состоится премьера спектакля «Гамлет» - ФОТО

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра 7 и 9 марта состоится премьера спектакля «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет, принц Датский».

«Гамлет» - одна из самых известных трагедий Шекспира, поражающая глубиной образов, сложностью характеров и напряженной драматургией. Это бессмертное произведение, где дворцовые интриги переплетаются с философскими размышлениями о смысле жизни и смерти. Принц Гамлет, узнав о коварном убийстве своего отца, оказывается в водовороте предательств и обмана. Его путь - это не только жажда мести, но и глубокие раздумья о природе человеческого существования.

В этой постановке, режиссером-постановщиком которой выступает народный артист Азербайджана Александр Шаровский, верной духу шекспировской эпохи, оживают вечные темы любви, власти и чести. Зрители смогут насладиться аутентичной атмосферой и глубоким погружением в мир классической трагедии.

В спектакле заняты заслуженные артисты Азербайджана Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Салман Байрамов, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, артисты театра Руфат Назаров, Руфат Алиев, Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, Рамиль Алиев, Фарид Бахрамов, Тамерлан Абдуллаев, Мурад Исмаилов, Рашад Алияров, Заур Искендеров, Ягуб Зейналов, Илькин Мехтиев, Рустам Керимов, Ольга Арсентьева, Тамилла Абуталыбова, Надыр Абдурагимбеков, Марина Литвиненко, Сяма Велиева, Диляра Назарова, Фатима Алиева, Олеся Гасымова, Ляман Азимова, Зумруд Алиева, Фарид Гусейнов.

В работе над спектаклем приняли участие заслуженный работник культуры Александр Федоров (художник по декорациям), заслуженный работник культуры Ольга Аббасова (художник по костюмам), Николай Рудычев (художник по свету), Анар Юсуфов (композитор), заслуженный работник культуры Владимир Неверов (музыкальное оформление), Екатерина Машкова (художник по гриму), заслуженная артистка Наталья Балиева (сценический бой), народная артистка Азербайджана Александра Никушина (педагог по сценической речи), Ланита Афонина (ассистент режиссера), заслуженная артистка Азербайджана Мария Дубовицкая, заслуженная артистка Азербайджана Хаджар Агаева (ассистенты режиссера и хореографы), Милена Назарова (редактор).

Поделиться:
861

Актуально

Общество

Пламя праздничных костров: В Азербайджане «вспыхнул» Оd çərşənbəsi

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с послом Литвы в Азербайджане

Политика

Обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ...

Общество

Арутюнян признал, что «командующий» «армией обороны Карабаха» подчинялся ...

Lifestyle

В Музее ковра открылась выставка «Тысяча узоров на чуле» - ФОТО

Елене Блиновской вынесли приговор

Самира Раджабли: Я пою песни, за которые мне не стыдно - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанский дизайнер Галиб Гасанов дебютировал на Миланской неделе моды – ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Кино на неделю: Комедийный хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга и не только – ВИДЕО

Правила жизни Джина Хэкмена: Лучшие моменты - это те, которые ты провел с близкими, а не на работе

Самира Раджабли: Я пою песни, за которые мне не стыдно - ФОТО - ВИДЕО

Легенда Голливуда Джин Хэкмен и его жена найдены мертвыми

Последние новости

Пламя праздничных костров: В Азербайджане «вспыхнул» Оd çərşənbəsi

Сегодня, 00:00

В США предложили печатать доллары с портретом Трампа

03 / 03 / 2025, 23:40

Хикмет Гаджиев встретился с послом Литвы в Азербайджане

03 / 03 / 2025, 23:20

Обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН

03 / 03 / 2025, 23:00

Арутюнян: Мне сказали, что аэропорты Азербайджана являются нашей главной целью

03 / 03 / 2025, 22:40

В Сумгайыте в автомобиле обнаружено тело 50-летнего мужчины

03 / 03 / 2025, 22:20

Араик Арутюнян: Пашинян не позволил мне направить письмо Президенту Ильхаму Алиеву

03 / 03 / 2025, 22:00

Арутюнян признал, что «командующий» «армией обороны Карабаха» подчинялся начальнику генштаба Армении

03 / 03 / 2025, 21:47

В Баку продолжился суд над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

03 / 03 / 2025, 21:40

Директор бакинской школы уволена после скандала с аудиозаписью

03 / 03 / 2025, 21:20

Дуда считает, что Зеленский «перегнул палку» своим поведением в Белом доме

03 / 03 / 2025, 21:00

СМИ: США исключают прогресс по сделке, пока Зеленский публично не извинится

03 / 03 / 2025, 20:40

Казахстан укрепляет научные связи с Азербайджаном

03 / 03 / 2025, 20:20

В Азербайджане может быть запрещена продажа электрических ламп накаливания

03 / 03 / 2025, 20:02

Москва закрыла въезд в Россию главе МИД Японии

03 / 03 / 2025, 19:49

Глава МИД Болгарии посетит Азербайджан

03 / 03 / 2025, 19:30

Дорожная полиция предупредила водителей

03 / 03 / 2025, 19:15

Два района столицы останутся без газа

03 / 03 / 2025, 19:00

Премьер-министр Казахстана побывал в Центре Гейдара Алиева - ФОТО

03 / 03 / 2025, 18:45

Шокирующий случай: В Баку мать зверски избила своего ребенка

03 / 03 / 2025, 18:30
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55