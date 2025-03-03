Официальное заявление по поводу пожара в ресторане в Ичери шехер

2 марта примерно в 19:45 на объекте общественного питания, расположенном по адресу: Ичери шехер, Кичик Гала, 8, произошли небольшие взрывы в электрических кабелях, обеспечивающих энергоснабжение.

Для предотвращения пожара Служба охраны Управления Государственного историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер” эвакуировала граждан, находящихся поблизости, и немедленно сообщила о происшествии в Службу экстренных ситуаций по телефону «112», говорится в сообщении пресс-службы Управления Государственного историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”.

На место оперативно прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые предотвратили распространение огня.

В результате происшествия повреждений зданиям в окрестности не причинено, сотрудники пожарной охраны и охраны заповедника не пострадали.

Электрические кабели объекта общественного питания были восстановлены «Азеришыг».