Армения ожидает массовой депортации своих граждан из США

Армения располагает данными о более 2000 своих граждан, которые подлежат депортации из США.

Об этом заявил главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, передают армянские СМИ.

В конце января Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) опубликовала отчет, согласно которому 2808 граждан Армении должны быть депортированы в рамках миграционной политики президента Дональда Трампа, направленной против нелегальных иммигрантов.

«Мы знаем о более 2000 гражданах Армении, однако это число выше. Сколько из них уже были депортированы – нам неизвестно», – отметил Синанян.

По его словам, этим вопросом занимаются другие структуры, а депортируемые граждане не могут считаться частью диаспоры, поскольку находились в США незаконно.