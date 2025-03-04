В Канаде подтвердили готовность к торговой войне с США

Канада будет готова ввести в отношении США ответные пошлины на сумму 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд), если Вашингтон 4 марта введет тарифы на канадские товары.

Об этом заявила журналистам глава МИД страны Мелани Жоли на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Мы будем готовы [ответить] тарифами на сумму 155 млрд [канадских] долларов. Если США решат начать свою торговую войну, то мы будем готовы», — отметила она.

Источник: Gazeta.Ru