Ровшан Велиев скончался в тюрьме

Скончался профессор Национальной академии наук Азербайджана, бывший директор Центра по борьбе с международным терроризмом и коррупцией Ровшан Велиев (Новрузоглу)

Как передает Qafqazinfo, Р.Велиев умер сегодня в тюрьме. Сегодня же состоялись похороны покойного.

Отметим, что в 2023 году приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Велиев был приговорен к шести годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере).