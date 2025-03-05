Открылся новый автобусный терминал в торговом центре «Абшерон» - ФОТО - ВИДЕО

Введен в эксплуатацию новый транспортный узел, обеспечивающий пассажирские перевозки в регионы.

С 4 марта на территории торгового центра «Абшерон» организован автовокзальный сервис ООО Azerbaijan Ground Service. Новый транспортный узел обеспечит регулярные и безопасные пассажирские перевозки в южные и западные регионы страны. Это - важный шаг к улучшению транспортной инфраструктуры, направленный на создание удобства для пассажиров и обеспечение законности перевозок.

Все автобусы, выходящие на маршруты, пройдут техническую проверку, а водители — медицинское обследование. За движением автобусов будет вестись контроль в реальном времени, что обеспечит безопасность и комфорт пассажиров.

Билеты можно приобрести через онлайн-платформу biletim.az или в кассах, а для удобства пассажиров на территории предусмотрены информационные панели, системы безопасности, комфортные залы ожидания, остановки и кафе.

Новая услуга повысит уровень комфорта для пассажиров и сделает их путешествие еще более удобным.

Торговый центр «Абшерон» — все для вашего дома!

Адрес: Поселок Локбатан, Ходжасанская дорога, 57 (рядом с Локбатанским кругом).

Телефон: *6767

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