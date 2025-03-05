США получили от России «убедительные сигналы» о готовности к миру в Украине

Соединенные Штаты получили убедительные сигналы от России о готовности к мирному урегулированию кризиса в Украине.

Об этом в рамках выступления перед обеими палатами конгресса США заявил президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру», — подчеркнул глава государства.

По словам американского президента, необходимо остановить украинский конфликт, а для этого нужно «говорить с обеими сторонами».

Источник: Gazeta.Ru