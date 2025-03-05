США и Украина обсудили дату и место переговоров

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом дату, место и состав участников переговоров о мире.

Об этом «Суспільному» сообщил советник украинского лидера Михаил Литвин, не приведя других деталей.

Уолтц, рассказывая в эфире Fox News о телефонном разговоре с Ермаком, подтвердил, что обсуждались эти вопросы.

По словам Уолтца, после неудачной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме у США появились вопросы, намерен ли украинский лидер «когда-либо иметь дело с россиянами». Однако в последние два дня, сказал он, стороны продвинулись в правильном направлении: «Сегодня и вчера мы сделали положительные шаги вперед к тому, чтобы сказать: мы будем вести переговоры о мире».

США согласуют с Украиной «меры по укреплению доверия», а затем покажут их России. «Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть привлечены», — сказал Уолтц.