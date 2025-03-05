В Бузовна закрыли цех по производству донера: В продукции нашли ДНК лошади и сальмонеллу

В расположенном в поселке Бузовна цеху по переработке мяса и курицы для изготовления донера во время проверки были обнаружены нарушения санитарно-технических требований, а также выявлено несоблюдение норм хранения мясной продукции.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Сообщается, что было обнаружено 6159 кг замороженного куриного мяса неизвестного происхождения, 72 кг просроченного куриного филе и 360 кг куриных окорочков.

Лабораторное исследование образцов сырой говядины, куриного мяса и частей сырой курицы, маркированных товарным знаком AL-ASR, показало наличие ДНК лошади и курицы в говяжьем мясе, а в курином мясе была обнаружена сальмонелла.

В связи с выявленными фактами непригодные к употреблению продукты были изъяты из оборота, деятельность предприятия ограничена, в отношении предпринимателя составлен административный протокол.