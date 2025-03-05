Готовится проект решения о дифференциации тарифов по использованию воды

Госслужба надзора за использованием и охраной вод при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана разрабатывает проект решения, связанный с дифференцированием тарифов по использованию воды.

Об этом сообщил на брифинге завотделом надзора за использованием и охраной вод Госслужбы надзора за использованием и охраной вод при Госагентстве водных ресурсов Атахан Бадалов.

По его словам, дифференциация тарифов предусмотрена в Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов, утвержденной Распоряжением главы государства от 10 октября 2024 года.

«То есть, мы хотим, чтобы те, кто мало использует воду, платил меньше, а тот, кто использует ее много – больше», - сказал он.

По словам Бадалова, после того как проект решения будет готов и согласован с соответствующими структурами решение по данному вопросу будет приниматься Тарифным советом.

Гафар Агаев