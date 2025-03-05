Венгрию предложили лишить права голоса в ЕС

Депутаты Европарламента из партии «Вольт Европа» в преддверии саммита ЕС 6 марта направят европейским лидерам план действий, предусматривающий в том числе лишение Венгрии права голоса в сообществе.

Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его данным, план законодателей состоит из девяти пунктов. Помимо лишения Венгрии права голоса, евродепутаты призывают сделать главу евродипломатии Каю Каллас полноправным министром иностранных дел сообщества, создать общую европейскую армию и расширить полномочия ЕС в области обороны.

Ранее Politico сообщало, что лидеры стран Евросоюза приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву на €20 млрд, предложенного Каллас, из-за возражений Венгрии. Из текста, который должны рассмотреть представители стран ЕС, исчезла «прямая ссылка» на организацию новых поставок военной помощи Украине. Изменения произошли после того, как Будапешт наложил вето на версию соответствующего документа в ходе последней встречи представителей государств сообщества.

Источник: ТАСС