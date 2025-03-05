Отчет армянской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны будет доступен в этом году

Отчет комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны обязательно будет доступен в 2025 году на пленарных заседаниях Национального собрания Армении.

Об этом заявил председатель постоянной комиссии Нацсобрания Армении по обороне и безопасности, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Андраник Кочарян. Он отказался назвать конкретную дату, чтобы, как пояснил, этим «не спекулировали».

Отметим, что по требованию армянского законодательства отчет должен быть опубликован после завершения работы следственной комиссии, чего, однако, давно не происходит.

Источник: News.am