Астана продолжит сотрудничество с ИКАО для расследования крушения борта AZAL

Казахстан нацелен на объективное и всестороннее расследование авиакатастрофы с участием самолета Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау и будет продолжать сотрудничество с международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на встрече с директором Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николя Ралло, передает Казинформ.

Он выразил благодарность ИКАО за направление независимого эксперта на место крушения самолета. «От имени правительства выражаю лично вам нашу искреннюю признательность за постоянную поддержку, оказываемую нам, в том числе за поддержку наших инициатив. С целью полного завершения данного расследования мы продолжим взаимодействие с ИКАО», - сказал Бозумбаев.

Бозумбаев на встрече подчеркнул, что «с первых дней авиакатастрофы Казахстан был нацелен на объективное и всестороннее расследование», отмечается в сообщении.