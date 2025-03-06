Генерал вооруженных сил Армении признался в суде, что воевал против Азербайджана

В ходе судебного процесса в Бакинском военном суде являвшийся военнослужащим вооруженных сил Армении и служивший в звании генерал-майора Давид Манукян признался, что воевал против Вооруженных сил Азербайджана.

В своем показании он отметил, что является военным, служившим в Армении и воевавшим против Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе армянской армии во время Первой и Второй Карабахских войн.

Д. Манукян сказал, что имевшееся у него при себе огнестрельное оружие, впоследствии обнаруженное у него дома, было зарегистрировано в Управлении полиции Республики Армения.

Отметив, что его автомобиль был подбит БПЛА «Байрактар» во время 44-дневной войны, он добавил: «Мой водитель был ранен, но я не пострадал, потому что находился в 20 метрах».

Д. Манукян также сообщил, что он очень хорошо сотрудничал со следователями в ходе расследования.

Обвиняемый Давид Аллахвердиян в своем заявлении сказал, что ответил на все вопросы в ходе предварительного следствия. «Отношение ко мне было гуманным и хорошим, и за это я благодарен. И теперь я готов ответить на все вопросы», - добавил он.

Отметим, продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении в результате военной агрессии Армении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении захватнической войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти, многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ