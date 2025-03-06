akart и Solong объединяют любителей электронной музыки в Международный женский день
Современное финансовое решение akart и ведущая музыкальная платформа Solong приглашают ценителей электронной музыки на эксклюзивное мероприятие.
Концерт, который пройдет в Международный женский день - 8 Марта в Monte Carlo Hall, объединит электронную музыку с восточными мотивами.
Хедлайнерами вечера станут Cornelius Doctor b2b Tushen Raï, виртуозно сочетающие различные музыкальные жанры. На мероприятии также выступит известный исполнитель электронной музыки DJ Flamar.
Музыкальная платформа Solong с 2019 года способствует развитию электронной музыки и формированию альтернативной концертной культуры в стране. аkart, выступая частым партнером в проектах Solong, в рамках данного сотрудничества подчеркивает поддержку в развитии электронной музыкальной культуры.
Пользователи akart смогут приобрести билеты на концерт с 20% скидкой и воспользоваться эксклюзивными предложениями на протяжении концерта.
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Получить цифровую карту можно совершенно бесплатно в приложении akart.
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