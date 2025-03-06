 В связи с праздниками AZAL рекомендует заранее приобретать билеты на рейсы в Нахчыван | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В связи с праздниками AZAL рекомендует заранее приобретать билеты на рейсы в Нахчыван

First News Media16:34 - 06 / 03 / 2025
В связи с праздниками AZAL рекомендует заранее приобретать билеты на рейсы в Нахчыван

В преддверии и в дни праздников Новруз и Рамазан традиционно увеличивается спрос на авиаперелеты по маршруту Баку–Нахчыван–Баку.

В связи с этим национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL рекомендует пассажирам заранее приобретать авиабилеты для удобного планирования своих поездок, сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Высокий сезон сопровождается увеличением пассажиропотока, и билеты на популярные направления быстро распродаются. Для выбора оптимального времени вылета и обеспечения комфортного перелета по направлению Нахчыван пассажирам рекомендуется заблаговременно бронировать билеты.

В случае увеличения спроса на данном маршруте AZAL организует дополнительные рейсы, что обеспечит пассажирам больше возможностей для удобных поездок.

Авиабилеты можно приобрести онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании или в кассах AZAL.

Поделиться:
253

Актуально

Xроника

Ознакомление с текущим состоянием мечетей Шаха Аббаса и Гусейния в городе Гянджа ...

Общество

Сотрудники спецпредставительства Президента попали в ДТП на дороге Агдам – ...

Xроника

Мехрибан Алиева совершила поездку в город Гянджа

Армения

Фонд Возрождения Карабаха и «AmCham Азербайджан» провели встречу на тему ...

Общество

Давид Аллахвердян: Со мной обращались гуманно, хорошо, за что я благодарен

Обвиняемый Гарик Мартиросян признался в ряде фактов в ходе суда в Баку

Давит Манукян: Оружие, найденное в моей квартире в Ханкенди, зарегистрировано в Управлении полиции в Армении

Сотрудники спецпредставительства Президента попали в ДТП на дороге Агдам – Физули: есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА: В Баку идет снег

Ровшан Велиев скончался в тюрьме

Температура воздуха в Баку опустится до 8 градусов мороза

Найден пропавший сын известного прозаика - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Давид Аллахвердян: Со мной обращались гуманно, хорошо, за что я благодарен

Сегодня, 00:00

Уиткофф: США и Украина в Саудовской Аравии обсудят шестимесячное перемирие

06 / 03 / 2025, 23:40

Обвиняемый Гарик Мартиросян признался в ряде фактов в ходе суда в Баку

06 / 03 / 2025, 23:20

Мехрибан Алиева поделилась кадрами поездки в Гянджу - ВИДЕО

06 / 03 / 2025, 23:00

Давит Манукян: Оружие, найденное в моей квартире в Ханкенди, зарегистрировано в Управлении полиции в Армении

06 / 03 / 2025, 22:40

Сотрудники спецпредставительства Президента попали в ДТП на дороге Агдам – Физули: есть погибший - ОБНОВЛЕНО

06 / 03 / 2025, 22:20

Известного иранского певца выпороли за песню в защиту женщин

06 / 03 / 2025, 22:00

На заседании суда по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в преступлениях против Азербайджана, начался этап изучения документов - ФОТО

06 / 03 / 2025, 21:40

Мехрибан Алиева посетила Русскую православную церковь Александра Невского в Гяндже

06 / 03 / 2025, 21:03

The Jerusalem Post о цитировании Президентом Ирана стихотворения на азербайджанском языке

06 / 03 / 2025, 21:00

Ознакомление с текущим состоянием мечетей Шаха Аббаса и Гусейния в городе Гянджа - ФОТО

06 / 03 / 2025, 20:46

Мехрибан Алиева посетила Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы

06 / 03 / 2025, 20:41

На ряде столичных дорог затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

06 / 03 / 2025, 20:20

Мехрибан Алиева ознакомилась с проектом Гянджинского мемориального комплекса - ФОТО

06 / 03 / 2025, 20:00

Мехрибан Алиева посетила ясли-детский сад номер 40 в Гяндже - ФОТО

06 / 03 / 2025, 19:48

Мехрибан Алиева ознакомилась с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в Гянджинской городской полной средней школе номер 37

06 / 03 / 2025, 19:40

Мехрибан Алиева совершила поездку в город Гянджа

06 / 03 / 2025, 19:35

По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные ж/д рейсы

06 / 03 / 2025, 19:30

В Гяндже огонь из жилого дома перекинулся на более чем 10 квартир - ФОТО

06 / 03 / 2025, 19:15

Министр: Количество научных статей, опубликованных в престижных изданиях, удвоилось по сравнению с 2022 годом

06 / 03 / 2025, 18:45
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55