Внесены изменения в состав азербайджано-сербской межправкомиссии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение, в соответствии с которым внесены изменения в состав межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

Согласно Распоряжению, сопредседателем азербайджано-сербской межправительственной комиссии стал министр финансов Сахиль Бабаев, ранее занимавший эту должность в качестве министра труда и социальной защиты населения.

В состав комиссии включен также замминистра труда и социальной защиты населения.