Министр: Количество научных статей, опубликованных в престижных изданиях, удвоилось по сравнению с 2022 годом
Количество статей, опубликованных азербайджанскими учеными в престижных научных изданиях в 2024 году, по сравнению с 2022 годом увеличилось вдвое.
Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в своей социальной сети.
«61 процент статей был опубликован в журналах квартилей Q1 и Q2, а две трети были написаны в рамках международного сотрудничества.
«Этот рекордный результат повлияет как на повышение позиций наших высших учебных заведений в международных рейтингах, так и на улучшение показателей Азербайджана в других мировых отчетах в ближайшие годы», — отмечается в посте.
Министр сообщил, что данные были взяты из Scopus - одной из двух ведущих в мире баз данных научных публикаций.
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