Министр: Количество научных статей, опубликованных в престижных изданиях, удвоилось по сравнению с 2022 годом

Количество статей, опубликованных азербайджанскими учеными в престижных научных изданиях в 2024 году, по сравнению с 2022 годом увеличилось вдвое.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в своей социальной сети.

«61 процент статей был опубликован в журналах квартилей Q1 и Q2, а две трети были написаны в рамках международного сотрудничества.

«Этот рекордный результат повлияет как на повышение позиций наших высших учебных заведений в международных рейтингах, так и на улучшение показателей Азербайджана в других мировых отчетах в ближайшие годы», — отмечается в посте.

Министр сообщил, что данные были взяты из Scopus - одной из двух ведущих в мире баз данных научных публикаций.