Кино на неделю: Фантастический фильм с Робертом Паттинсоном от режиссера «Паразитов» и не только – ФОТО – ВИДЕО
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.
Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.
«В потерянных землях»
Жанр - фэнтези, боевик, приключения (Германия, Канада, США).
Режиссер - Пол У. С. Андерсон.
В главных ролях: Милла Йовович, Дэйв Батиста, Арли Жовер, Амара Окереке, Фрэйзер Джеймс, Симон Лёф, Дирдри Маллинз.
Рейтинги: IMDb – 5,3/10, Rotten Tomatoes – 3,7/10
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: После гибели цивилизации, какой ее знает человечество, в мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с таинственным проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников по пятам преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы, но пути назад нет. И только Серой Элис известно, что у каждого желания, что она исполняет, есть невообразимые последствия.
«Особо опасный пассажир»
Жанр – триллер (США).
Режиссер - Мэл Гибсон.
В главных ролях: Мишель Докери, Марк Уолберг, Тофер Грейс, Леа Ремини, Пол Бен-Виктор.
Рейтинги: IMDb – 5,3/10, Rotten Tomatoes – 4,4/10, Кинопоиск – 5,3/10
Расписание сеансов: CineMastercard
Сюжет: Федеральный маршал Мэдолин арестовывает на Аляске скрывающегося финансового преступника Уинстона, который связан с мафией. Он сразу предлагает дать показания против криминального босса в обмен на защиту и свободу. Однако доставить свидетеля из глуши до ближайшего крупного населенного пункта, чтобы потом переправить в Нью-Йорк, можно только на небольшом одномоторном самолете. После взлета Мэдолин и Уинстон оказываются в ловушке, поскольку пилот совсем не тот, за кого себя выдает.
«Микки 17»
Жанр - фантастика, комедия, приключения (США).
Режиссер - Пон Джун-хо.
В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Тони Коллетт, Стивен Ян, Марк Руффало, Майкл Монро, Пэтси Ферран, Кэмерон Бриттон.
Рейтинги: IMDb – 7,3/10, Rotten Tomatoes – 7,3/10
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: «Одноразовый сотрудник» Микки участвует в колонизации ледяного мира. После смерти Микки его сознание каждый раз загружается в новое тело.
«Переспать, выйти замуж, убить»
Жанр - триллер, мелодрама, комедия, детектив (США, Канада).
Режиссер - Лаура Мерфи.
В главных ролях: Люси Хейл, Вирджиния Гарднер, Брук Невин, Самер Салем, Бетани Браун, Джедидайя Гудакр.
Рейтинги: IMDb – 5,2/10, Кинопоиск – 5,9/10
Расписание сеансов – Park Cinema
Сюжет: Ева встречается с тремя разными мужчинами. Она пытается выяснить, с кем из них может быть только секс на одну ночь, за кого стоит выйти замуж, а кто является киллером, который хочет ее убить.
«Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2»
Жанр – боевик, драма (Турция).
Режиссер – Угур Байрактар.
В главных ролях: Уфук Байрактар, Эргюль Мирай Шахин, Реха Озджан.
Рейтинги: IMDb – 6,9/10
Расписание сеансов: CineMastercard
Сюжет: Фильм расскажет историю жизни бандита Джевахира, чей путь к вершине был показан в первой части проекта.
«Zeccac»
Жанр – ужасы (Турция).
Режиссер – Анастасия Будаква.
В главных ролях: Мустафа Кочак, Мелике Вурал, Ирмак Хоран.
Рейтинги: IMDb - 5,0/10
Расписание сеансов: CineMastercard
Сюжет: Ярен работает учителем в маленьком городке. Она собирается выйти замуж за Бурака, но перед свадьбой переживает настоящий шок - ее лучшая подруга Айсель таинственно исчезает…