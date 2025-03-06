Кино на неделю: Фантастический фильм с Робертом Паттинсоном от режиссера «Паразитов» и не только – ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«В потерянных землях»

Жанр - фэнтези, боевик, приключения (Германия, Канада, США).

Режиссер - Пол У. С. Андерсон.

В главных ролях: Милла Йовович, Дэйв Батиста, Арли Жовер, Амара Окереке, Фрэйзер Джеймс, Симон Лёф, Дирдри Маллинз.

Рейтинги: IMDb – 5,3/10, Rotten Tomatoes – 3,7/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: После гибели цивилизации, какой ее знает человечество, в мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с таинственным проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников по пятам преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы, но пути назад нет. И только Серой Элис известно, что у каждого желания, что она исполняет, есть невообразимые последствия.

«Особо опасный пассажир»

Жанр – триллер (США).

Режиссер - Мэл Гибсон.

В главных ролях: Мишель Докери, Марк Уолберг, Тофер Грейс, Леа Ремини, Пол Бен-Виктор.

Рейтинги: IMDb – 5,3/10, Rotten Tomatoes – 4,4/10, Кинопоиск – 5,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Федеральный маршал Мэдолин арестовывает на Аляске скрывающегося финансового преступника Уинстона, который связан с мафией. Он сразу предлагает дать показания против криминального босса в обмен на защиту и свободу. Однако доставить свидетеля из глуши до ближайшего крупного населенного пункта, чтобы потом переправить в Нью-Йорк, можно только на небольшом одномоторном самолете. После взлета Мэдолин и Уинстон оказываются в ловушке, поскольку пилот совсем не тот, за кого себя выдает.

«Микки 17»

Жанр - фантастика, комедия, приключения (США).

Режиссер - Пон Джун-хо.

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Тони Коллетт, Стивен Ян, Марк Руффало, Майкл Монро, Пэтси Ферран, Кэмерон Бриттон.

Рейтинги: IMDb – 7,3/10, Rotten Tomatoes – 7,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: «Одноразовый сотрудник» Микки участвует в колонизации ледяного мира. После смерти Микки его сознание каждый раз загружается в новое тело.

«Переспать, выйти замуж, убить»

Жанр - триллер, мелодрама, комедия, детектив (США, Канада).

Режиссер - Лаура Мерфи.

В главных ролях: Люси Хейл, Вирджиния Гарднер, Брук Невин, Самер Салем, Бетани Браун, Джедидайя Гудакр.

Рейтинги: IMDb – 5,2/10, Кинопоиск – 5,9/10

Расписание сеансов – Park Cinema

Сюжет: Ева встречается с тремя разными мужчинами. Она пытается выяснить, с кем из них может быть только секс на одну ночь, за кого стоит выйти замуж, а кто является киллером, который хочет ее убить.

«Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2»

Жанр – боевик, драма (Турция).

Режиссер – Угур Байрактар.

В главных ролях: Уфук Байрактар, Эргюль Мирай Шахин, Реха Озджан.

Рейтинги: IMDb – 6,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм расскажет историю жизни бандита Джевахира, чей путь к вершине был показан в первой части проекта.

«Zeccac»

Жанр – ужасы (Турция).

Режиссер – Анастасия Будаква.

В главных ролях: Мустафа Кочак, Мелике Вурал, Ирмак Хоран.

Рейтинги: IMDb - 5,0/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Ярен работает учителем в маленьком городке. Она собирается выйти замуж за Бурака, но перед свадьбой переживает настоящий шок - ее лучшая подруга Айсель таинственно исчезает…