Давид Аллахвердян: Со мной обращались гуманно, хорошо, за что я благодарен

В Бакинском военном суде 6 марта состоялось судебное заседание, на котором выступил обвиняемый Давид Аллахвердян.

Как передает Report, в ходе дачи свободных показаний он заявил, что ранее уже отвечал на все вопросы следствия и готов продолжить давать показания в суде.

"Со мной обращались гуманно, хорошо, за что я благодарен", — сказал он.

Отметим, что суд рассматривает дело граждан Армении, обвиняемых в совершении военных преступлений, включая преступления против мира и человечности, подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также финансирование терроризма, насильственный захват власти и другие тяжкие преступления.

Следующее заседание состоится 10 марта.