Милли Меджлис одобрил присоединение Азербайджана к D-8

Милли Меджлис утвердил присоединение Азербайджана к "Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8)".

Как сообщает Report, документ был вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса в пятницу, 7 марта.

Отмечено, что Азербайджан присоединяется к "Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран", подписанному 22 ноября 2012 года в Исламабаде.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

Членами организации в настоящее время являются Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан, Турция.

Напомним, что 19 декабря 2024 года в ходе проходящего в столице Египта Каире XI Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) Азербайджанская Республика была единогласно избрана членом D-8. В МИД АР по этому поводу заявили, что членство нашей страны в D-8, которое является логическим результатом решительной и успешной внешней политики Президента Ильхама Алиева, является значимым, поскольку это первое расширение со дня создания организации.

Вхождение нашей страны в D-8, называемой «Исламской восьмеркой», страны-члены которой обладают большим экономическим потенциалом и где проживают 60 процентов мусульман мира, является наглядным примером растущего авторитета Азербайджана в международном мире и доверия к нашей стране.

Наша страна, приоритетными целями для которой являются справедливость, нормы и принципы международного права, будет играть важную роль в защите фундаментальных принципов D-8, углублении сотрудничества в рамках организации.

В этом контексте большое значение имеют формирование безопасности, стабильности, процветания и взаимовыгодного сотрудничества в нашем обширном регионе, а также развитие связей в торгово-экономическом, транспортном, коммуникационном и ряде других важных направлений.

Членство Азербайджана в D-8, который на протяжении всей истории играл роль моста между Востоком и Западом, является одним из главных культурных, религиозных и цивилизационных центров исламского мира, также станет большим вкладом в укрепление исламской солидарности, продвижение исламских ценностей в мире и борьбу с исламофобией.

Организация экономического сотрудничества D-8 объединяет восемь мусульманских стран. Фундамент организации был заложен на Конференции по развитию сотрудничества, организованной по инициативе Турции при сотрудничестве Бангладеш, Индонезии, Ирана, Малайзии, Египта, Нигерии и Пакистана 22 октября 1996 года в Стамбуле. 15 июня 1997 года в Стамбуле было официально объявлено о создании организации на саммите глав государств и правительств 8 стран. Секретариат организации находится в Стамбуле.