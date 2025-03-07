В Баку открылся первый фирменный магазин немецкой марки RIEKER – ФОТО

В столице Азербайджана по адресу: пр. Г.Джавида, 95B, открылся первый фирменный магазин немецкой марки RIEKER.

Теперь еще проще найти идеальную пару обуви, которая сочетает стиль и непревзойденный комфорт. Отметим, что до этого момента обувь RIEKER была успешно представлена в сети мультибрендовых магазинов SALAMANDER.

Марка пользуется огромной популярностью и представлена в более чем 50 странах. Продолжая традицию, первый фирменный магазин немецкой марки RIEKER в Баку будет радовать вас актуальными коллекциями, которые соответствуют последним трендам моды, высоким стандартам качества и комфорта.

Компания была основана в 1874 году в Германии и с тех пор зарекомендовала себя как лидер в производстве качественной и комфортной обуви.

150 ЛЕТ ИСТОРИИ КОМФОРТА RIEKER!

Адрес: пр.Г.Джавида, 95B.

Контактные номера: 0125106852; 0507243185.

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