Азербайджан запретил онлайн-продажу оружия: До 10 лет тюрьмы за нарушение

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие срок до 10 лет за онлайн-торговлю оружием.

Как сообщает Report, поправки предусматривают уголовную ответственность за незаконный оборот оружия, его комплектующих, боеприпасов и взрывчатых веществ (за исключением гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему) посредством онлайн-ресурсов.

За указанные действия грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

При этом лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях отсутствует состав другого преступления.

Согласно другому изменению в кодекс, в Азербайджане уголовную ответственность влекут аналогичные действия с использованием служебного положения - от 3-х до 5 лет лишения свободы.